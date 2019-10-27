Video | Irak televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı

Irak devlet televizyonu, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı.



Söz konusu videoda, gece meydana gelen patlamalar görülüyor. Haberin görüntülerinde, İdlib olduğu aktarılan yerin operasyon sonrasına ait olduğu ileri sürülen durumu da aktarılıyor. Videoda, öldüğü iddia edilen Bağdadi'nin cesedi görülmüyor; fakat birçok kan lekeli giysi dikkat çekiyor.