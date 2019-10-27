Video | Irak televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı
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Irak devlet televizyonu IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı.
Irak devlet televizyonu IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:18
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