Son Dakika Haberleri: Video | Irak televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı
Son Dakika Dünya Video | Irak televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı

Video | Irak televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı

41 dakika önce

Irak devlet televizyonu IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı.

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Irak devlet televizyonu IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı

Video | Irak televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon görüntülerini yayınladı

Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:18 
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