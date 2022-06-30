Video: Iraklı Sanatçı Ateşle Resim Yapıyor

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan sanatçı Karzan Ömer Kader, yaklaşık 12 yıldır ateş ve spreyle resim yapıyor. Kader, yeteneğini, sosyal medya platformlarında bu sanatı icra eden ünlü ressamların videolarını izleyerek edinmiş.

KARZAN ÖMER KADER, Iraklı sanatçı:

Ben Ortadoğu'da ateşle resim yapan ilk Iraklı Kürt gencim. Ateş ve sprey ile resim yapma sanatını videolardan öğrendim. Yaptığım iş, artık benim için bir gelir kaynağı. Bu sanatı uygulamada kazandığım başarı, eserlerimin yerel ve uluslararası festival ve sergilere katılmasının önünü açtı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Erbil'den bildiriyor.