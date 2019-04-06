Video: İran'da Sel Felaketi; 70 Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İran'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu toplamda 70 kişi hayatını kaybetti.
İran
'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu toplamda 70 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin ortaya çıkardığı maddi zarar 500 milyon doları aştı. İran Acil Durum Merkezi, 791 kişinin de yaralandığını açıkladı.…
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:25 Kaynak: Youtube
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