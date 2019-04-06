Son Dakika Haberleri: Video: İran'da Sel Felaketi; 70 Kişi Hayatını Kaybetti

Video: İran'da Sel Felaketi; 70 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İran'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu toplamda 70 kişi hayatını kaybetti.

İran'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu toplamda 70 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin ortaya çıkardığı maddi zarar 500 milyon doları aştı. İran Acil Durum Merkezi, 791 kişinin de yaralandığını açıkladı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:25 Kaynak: Youtube

İran, Genel
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