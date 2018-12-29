Son Dakika Haberleri: Video | İspanya'da Darbe ile Yönetimi Ele Geçirme Festivali: Huevos

Video | İspanya'da Darbe ile Yönetimi Ele Geçirme Festivali: Huevos

28 dakika önce

İspanya'nın Ibi kasabası her yıl bölgenin kontrolünü ele geçirmek için iki taraf arasında un ve yumurta savaşlarına sahne oluyor.

İspanya'nın Ibi kasabası her yıl bölgenin kontrolünü ele geçirmek için iki taraf arasında un ve yumurta savaşlarına sahne oluyor. 17. yüzyıldan bu yana devam eden bu geleneksel festivalde kasaba halkının bir bölümü darbe ile yönetimi ele geçirmeye, karşı taraf ise asayişi sağlamanın rolünü oynuyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:45 Kaynak: Youtube

İspanya, Genel
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