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Video | İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi
6 saat önce
İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi. Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla kutlanan erkek hastanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:33
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