Son Dakika Haberleri: Video | İspanyol Kuaförün Ninja Teknikleri Müşterilerin Cesaretini Sınıyor

Video | İspanyol Kuaförün Ninja Teknikleri Müşterilerin Cesaretini Sınıyor

52 dakika önce

Madrid'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu.

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Madrid'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:52 

Kuaför, Madrid, Dünya
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