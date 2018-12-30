Video | İspanyol Kuaförün Ninja Teknikleri Müşterilerin Cesaretini Sınıyor
52 dakika önce
Madrid'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu.
Madrid
'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:52
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