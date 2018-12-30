Video | İspanyol Kuaförün Ninja Teknikleri Müşterilerin Cesaretini Sınıyor
41 dakika önce
Madrid'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu. ...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/30/vid...
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:01 Kaynak: Youtube
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