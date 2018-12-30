Son Dakika Haberleri: Video | İspanyol Kuaförün Ninja Teknikleri Müşterilerin Cesaretini Sınıyor

Video | İspanyol Kuaförün Ninja Teknikleri Müşterilerin Cesaretini Sınıyor

41 dakika önce

Madrid'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu. ...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/30/vid...

Madrid'deki kuaför dükkanında geleneksel aletler yerine keskin ninja kılıçları, metal pençe ve ateşle kesim yapan Olmedo özel tekniğini tarih merakına borçlu. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/30/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:01 Kaynak: Youtube

Kuaför, Madrid, Genel
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