Video : İsrail'in Ay'a Gönderdiği İnsansız Uzay Aracı Dünya Yörüngesinde
53 dakika önce
İsrail'i Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke yapacak olan Beresheet, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida'dan fırlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:46 Kaynak: Youtube
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