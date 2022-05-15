Video: İsrail, Batı Şeria'da 4.000'den Fazla Yerleşimci Evinin İnşasını Onayladı - Son Dakika
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Video: İsrail, Batı Şeria'da 4.000'den Fazla Yerleşimci Evinin İnşasını Onayladı

15.05.2022 14:14
Video: İsrail, Batı Şeria'da 4.000'den Fazla Yerleşimci Evinin İnşasını Onayladı

İsrail Perşembe günü işgal altında bulunan Batı Şeria'da yerleşimcilere 4.320 ev inşası için yeni planını uygulamaya koydu.

İsrail Perşembe günü işgal altında bulunan Batı Şeria'da yerleşimcilere 4.320 ev inşası için yeni planını uygulamaya koydu.

Batı Şeria'daki inşaatın onaylanmasından sorumlu kurum olan İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesi, 2.684 konut inşa etme planının son onayını, 1.636 konut inşa etme planınınsa ilk onayını aldığını kaydetti.

İsrail'in yerleşimci yanlısı partisi Yamina'nın üyesi İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, Twitter'da bu adımı, "yerleşimler için mutlu bir gün" diyerek memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan Tel Aviv merkezli yerleşim karşıtı gözlemci kuruluş Peace Now, bu düzenlemeyi "sadece barış ihtimaline değil, aynı zamanda gelecekte Filistin'in ekonomik kalkınmasına dair olasılığa da bir darbe" olarak eleştirdi.

Açıklamada, "yasadışı yerleşimlerin inşa edilmesinin İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğu ve bu planları onaylamanın tek nedeninin sağ partileri memnun etme arzusu olduğu" ifade edildi.

Tartışma yaratan hamle, İsrail'deki can kayıplarına neden olan bir dizi Filistin saldırısı ve İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin şehirlerine düzenlediği baskınlar sebebiyle İsrail ile Filistinliler arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi.

İsrail yerleşim birimleri, İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği ve o zamandan beri kontrol ettiği Batı Şeria'nın Filistin topraklarında bulunuyor. Uluslararası toplumun büyük bölümü, yerleşimlerin genişletilmesini uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: İsrail, Batı Şeria'da 4.000'den Fazla Yerleşimci Evinin İnşasını Onayladı - Son Dakika


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