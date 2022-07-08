Video: İsrail Batı Şeria'nın Kuzeyinde Duvar İnşa Etmeye Başladı - Son Dakika
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Video: İsrail Batı Şeria'nın Kuzeyinde Duvar İnşa Etmeye Başladı

08.07.2022 12:40
Video: İsrail Batı Şeria'nın Kuzeyinde Duvar İnşa Etmeye Başladı

İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, güvenlik nedenlerinden ötürü, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki eski çit bariyeri değiştirmek için 9 metre yüksekliğinde bir duvarın inşa edilmeye başlandığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, güvenlik nedenlerinden ötürü, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki eski çit bariyeri değiştirmek için 9 metre yüksekliğinde bir duvarın inşa edilmeye başlandığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, 45 kilometre uzunluğundaki duvarın, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinin doğusundaki Filistin köyü Salem'den Tulkarm kentinin kuzeyine uzanacağı bildirildi.

Bakanlık, "Güvenlik bariyeri çerçevesinde dev bir beton duvar, koruma tedbirleri ve diğer teknolojik araçlar yer alacak" ifadesini kullandı.

Proje, İsrail kentlerine yönelik düzenlenen ölümcül Filistin saldırıları sürerken, Nisan ayında İsrail hükümeti tarafından onaylandı ve inşaat için toplam 360 milyon şekel (yaklaşık 104 milyon ABD doları) ayrıldı.

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen tartışmalı çit bariyer, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki kontrolünün önemli bir simgesi. İsrail, Filistin saldırılarını önlemek için çitin gerekli olduğunu savunurken, Filistinliler ise bunu ırksal ayrımcılık ve İsrail'in apartheid rejiminin bir özelliği olarak görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İsrail Batı Şeria'nın Kuzeyinde Duvar İnşa Etmeye Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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