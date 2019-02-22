Son Dakika Haberleri: Video : İsrail'in Ay'a Gönderdiği İnsansız Uzay Aracı Dünya Yörüngesinde

Video : İsrail'in Ay'a Gönderdiği İnsansız Uzay Aracı Dünya Yörüngesinde

36 dakika önce

İsrail'i Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke yapacak olan Beresheet, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida'dan fırlatıldı.

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İsrail'i Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke yapacak olan Beresheet, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida'dan fırlatıldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:01 

Florida, İsrail, Dünya
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