Video : İsrail'in Ay'a Gönderdiği İnsansız Uzay Aracı Dünya Yörüngesinde
36 dakika önce
İsrail'i Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke yapacak olan Beresheet, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida'dan fırlatıldı.
İsrail
'i Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke yapacak olan Beresheet, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida
'dan fırlatıldı
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:01
3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı
Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı
Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı