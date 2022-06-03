Video: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Video: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü

03.06.2022 14:42
Video: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü

Filistinli yetkililere göre, İsrail ordusu Perşembe günü Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü, böylece Çarşamba gününden bu yana ölenlerin sayısı dörde yükseldi.

Filistinli yetkililere göre, İsrail ordusu Perşembe günü Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü, böylece Çarşamba gününden bu yana ölenlerin sayısı dörde yükseldi.

Merkezi Ramallah'ta bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, 17 yaşındaki Muhammed Odeh'in Ramallah'ın batısındaki El-Midya köyündeki ayrım duvarının yakınında vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık, "Odeh'in, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne göğsünde bir kurşun yarasıyla kritik bir halde getirildiğini, ancak hayatını kurtarmak için gösterilen tüm çabalara rağmen yaralarına yenik düştüğünü" açıkladı.

İsrail güçleri Perşembe günü erken saatlerde de, Beytüllahim'in güneyindeki Deyşeh mülteci kampında çıkan silahlı çatışma sırasında Ayman Muheisen'i vurarak öldürdü.

İsrail askerleri Çarşamba günü, El Halil kenti yakınlarındaki El-Arrub mülteci kampının girişinde Gufran Verasine'yi askerlere doğru bıçakla "ilerlediği" bahanesiyle öldürmüştü.

Bu arada İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki Ya'bad köyüne düzenledikleri baskında 24 yaşındaki Bilal Kabaha'yı öldürdü.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu İsrail'in Filistinlileri katletmesine derhal müdahale etmeye çağırdı ve İsrail'i "savaş suçu" işlemekle suçladı.

İsrail günün erken saatlerinde, Deya'a Hamarsheh'in, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin batısındaki Ya'bad köyündeki evini havaya uçurdu. İsrail, Hamarsheh'i Mart ayı sonunda İsrail'in merkezindeki sahil kenti Tel Aviv'de düzenlediği bir silahlı saldırıda 5 İsrailliyi öldürmekle suçluyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Filistinli gruplardan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu öldürmesine kınama Filistinli gruplardan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli çocuğu öldürmesine kınama Video: Gezici Kukla Tiyatrosu Batı Şerialı Çocuklara Neşe ve Değişim Getiriyor Video: Gezici Kukla Tiyatrosu Batı Şerialı Çocuklara Neşe ve Değişim Getiriyor
Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Video: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement