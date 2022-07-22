Video: İsrail Yüksek Mahkemesi "Teröristlerin" Vatandaşlıktan Çıkarılmasına Onay Verdi - Son Dakika
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Video: İsrail Yüksek Mahkemesi "Teröristlerin" Vatandaşlıktan Çıkarılmasına Onay Verdi

22.07.2022 21:01
Video: İsrail Yüksek Mahkemesi "Teröristlerin" Vatandaşlıktan Çıkarılmasına Onay Verdi

İsrail Yüksek Mahkemesi Perşembe günü verdiği kararla hükümetin, terörden ve ülkeye karşı emniyeti suistimal teşkil eden eylemlerden mahkum olmuş kişileri vatandaşlıktan çıkarabilmesine onay verdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi Perşembe günü verdiği kararla hükümetin, terörden ve ülkeye karşı emniyeti suistimal teşkil eden eylemlerden mahkum olmuş kişileri vatandaşlıktan çıkarabilmesine onay verdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Esther Hayut başkanlığında toplanan yedi hakimden oluşan bir heyet, "Terör eylemi, vatana ihanet ya da ciddi düzeyde casusluk ya da düşman bir ülkenin vatandaşlığına girme gibi İsrail Devleti'ne karşı emniyeti suistimalden" mahkum olmuş bir kişinin, vatandaşlığının iptaliyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Karar uyarınca bu suçlarından mahkum olmuş İsrail vatandaşları, başka bir ülke vatandaşı olmasalar bile vatandaşlıktan çıkarılabilecek, ancak kendilerine ülkede kalmalarına imkan sağlayan bir oturma izni verilecek.

Karar, İçişleri Bakanlığı'nın iki ayrı saldırıda bulunmaktan mahkum olmuş Arap kökenli iki İsrail vatandaşının vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik bir talep üzerine alındı.

Söz konusu kişilerin 2012'de Tel Aviv'de bir otobüse patlayıcı yerleştiren ve 24 kişinin yaralanmasına neden olan Muhammad Mafaraja ve 2015'te İsrail'in kuzeyindeki Gan Shmuel Kavşağı'nda bıçaklı saldırıda bulunarak 4 kişinin yaralanmasına yol açan Alaa Ziud olduğu belirtiliyor.

Ancak mahkeme, bakanlığın başvuru işlemlerindeki "eksiklikler" nedeniyle, söz konusu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması talebini reddetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: İsrail Yüksek Mahkemesi 'Teröristlerin' Vatandaşlıktan Çıkarılmasına Onay Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: İsrail Yüksek Mahkemesi "Teröristlerin" Vatandaşlıktan Çıkarılmasına Onay Verdi - Son Dakika
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