Video: "İstanbul'a kayyum atanırsa tepkiniz ne olur?" İstanbullular cevapladı
1 saat önce
Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Peki iki kez büyükşehir belediye başkanlığı için seçime giden İstanbullu bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:33
Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne, geceyi il başkanlığı binasında geçirdi İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödüllü Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam