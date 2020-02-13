Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri - Son Dakika Dünya

Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri

6 saat önce

CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi

Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri, System.String[]

İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser salonunda gerçekleşen 'Amadeus Fan Club' dinletisinde CRR Senfoni Orkestrası'yla beraber sahneye çıkan kediler konseri en önden izledi. Sanatçıların ve izleyicilerinin de sempatiyle yaklaştığı kediler, yer yer müzisyenlere zor anlar yaşattı.


Çağdaş Türk müziğinin öncü bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in adını taşıyan İstanbul'un önemli etkinlik mekanları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser salonu, her yıl binlerce sanatseveri ağırlıyor.

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İstanbul, Amadeus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:17 
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