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Video | İstanbul'da sahnede kediler eşliğinde CRR Senfoni Orkestrası konseri
6 saat önce
CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi.
CRR Senfoni Orkestrası konseri öncesi fuaye alanında vakit geçiren kediler, konser sırasında sahneye çıkarak müzisyenlerin etrafında dolaştı, konser sırasında eserleri sahneden dinledi
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:33
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