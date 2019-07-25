Video: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi
10 dakika önce
İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.
İstanbul
'da Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46
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