Son Dakika Haberleri: Video: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi
Son Dakika Dünya Haber

Video: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi

10 dakika önce

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.

">
İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi
Video: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi
Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı, imza gününde gözyaşlarına boğulan genç hayranını sarılarak teselli etti "Ucuz altın satışı başlattım" diyen kuyumcu vatandaşlardan 50 kilo altın toplayıp kaçtı FATİH'TE 300 BİN DOLARLIK SOYGUN SONRASI LİNÇ GİRİŞİMİ Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira gelir elde edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 17:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]