Video | İstanbul'dan Kar Manzaraları: Hava ve Deniz Ulaşımı Aksadı, Okullar Tatil
24 dakika önce
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış havanın soğumasıyla etkisini artırdı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış havanın soğumasıyla etkisini artırdı
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:16
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