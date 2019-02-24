Son Dakika Haberleri: Video | İstanbul'dan Kar Manzaraları: Hava ve Deniz Ulaşımı Aksadı, Okullar Tatil

Video | İstanbul'dan Kar Manzaraları: Hava ve Deniz Ulaşımı Aksadı, Okullar Tatil

24 dakika önce

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış havanın soğumasıyla etkisini artırdı.

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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış havanın soğumasıyla etkisini artırdı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:16 

Dünya
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