Son Dakika Haberleri: Video | İstanbullu Seçmen Tercihini Neye Göre Belirledi?
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Video | İstanbullu Seçmen Tercihini Neye Göre Belirledi?

16 dakika önce

İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti.

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İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti. 2 buçuk ayda iki kez oy kullanan seçmen son tercihini neye göre belirledi? İstanbullulara sorduk.
Video | İstanbullu Seçmen Tercihini Neye Göre Belirledi?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:01 
seçmen, Güncel
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