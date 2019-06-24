Video | İstanbullu Seçmen Tercihini Neye Göre Belirledi?
16 dakika önce
İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:01
İstanbullu seçmen bugün tekrar sandığa gitti. 2 buçuk ayda iki kez oy kullanan seçmen son tercihini neye göre belirledi? İstanbullulara sorduk.
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