Video | İsveç'in Anderstorp Lisesi'nde Yoklama Yok, Yüz Tanıma Sistemi Var
17 dakika önce
İsveç'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:06 Kaynak: Youtube
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