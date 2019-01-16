Son Dakika Haberleri: Video | İsveç'in Anderstorp Lisesi'nde Yoklama Yok, Yüz Tanıma Sistemi Var

Video | İsveç'in Anderstorp Lisesi'nde Yoklama Yok, Yüz Tanıma Sistemi Var

17 dakika önce

İsveç'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor.

İsveç'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:06 Kaynak: Youtube

İsveç, Genel
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