Video | İsveç'in Anderstorp Lisesi'nde Yoklama Yok, Yüz Tanıma Sistemi Var
19 dakika önce
İsveç'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor.
İsveç
'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:04
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