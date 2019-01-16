Son Dakika Haberleri: Video | İsveç'in Anderstorp Lisesi'nde Yoklama Yok, Yüz Tanıma Sistemi Var

Video | İsveç'in Anderstorp Lisesi'nde Yoklama Yok, Yüz Tanıma Sistemi Var

19 dakika önce

İsveç'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor.

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İsveç'in Skellefteå kentinde bulunan Anderstorp Lisesi'nde öğretmenler yoklama almıyor, öğrenciler sınıfa girerken yüz tanıma sistemi ile kaydediliyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:04 

İsveç, Dünya
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