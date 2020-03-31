Video | İtalya'da Messina Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu İtalya'da Messina Belediye Başkanı de Luca, dışarıya çıkanları drone yardımıyla evde tutmaya çalışıyor. Messina şehir merkezini ve tüm köylerini kameradan izlediğini belirten belediye başkanı, kişisel Facebook hesabında paylaştığı görüntülerde iki vatandaşı evlerine geri kovalıyor.



Kendi sesiyle kaydettiği "Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz, evinize dönün! Bu Belediye Başkanı de Luca'nın emridir!" anonsu eşliğinde şehirde drone uçuran de Luca, bu sayede insanları evlerinde tutacağına inanıyor.