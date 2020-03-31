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Video | İtalya'da Messina Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı
6 saat önce
talya'da Messinna Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı. Şehrin sokaklarında kendi sesini kaydettiği drone üzerinden "Eve dönün" anonsu yapan De Luca, halkı bu sayede evde tutabilmeyi planlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu İtalya'da Messina Belediye Başkanı de Luca, dışarıya çıkanları drone yardımıyla evde tutmaya çalışıyor. Messina şehir merkezini ve tüm köylerini kameradan izlediğini belirten belediye başkanı, kişisel Facebook hesabında paylaştığı görüntülerde iki vatandaşı evlerine geri kovalıyor.
Kendi sesiyle kaydettiği "Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz, evinize dönün! Bu Belediye Başkanı de Luca'nın emridir!" anonsu eşliğinde şehirde drone uçuran de Luca, bu sayede insanları evlerinde tutacağına inanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:59
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