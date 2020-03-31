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Video | İtalya'da Messina Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı
6 saat önce
talya'da Messinna Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı.
talya'da Messinna Belediye Başkanı sokağa çıkanları dronela kovaladı. Şehrin sokaklarında kendi sesini kaydettiği drone üzerinden "Eve dönün" anonsu yapan de Luca, halkı bu sayede evde tutabilmeyi planlıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:03
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