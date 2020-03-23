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Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor
6 saat önce
İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halk yöneticilere zor zamanlar yaşatıyor
İtalya'da yerel yöneticiler, koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halkla zor zamanlar yaşıyor.
Sık sık sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla insanları evlerinde tutmayan çalışan belediye başkanları zaman zaman sinirlerine yenik düşerken, Bari şehrinin Belediye Başkanı Antonio Decaro çareyi sokağa çıkıp vatandaşları tek tek uyarmakta buldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:16
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