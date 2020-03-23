Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor - Son Dakika Dünya

Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor

36 dakika önce

İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor.

İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halk yöneticilere zor zamanlar yaşatıyorView on euronews

Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor

İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:06 

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