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Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor
36 dakika önce
İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor.
İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halk yöneticilere zor zamanlar yaşatıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:06
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