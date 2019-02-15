Video | İtalya'nın Antik Kenti Pompeii'de Narkissos Freski Bulundu
43 dakika önce
İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.
İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43
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