Video | İtalya'nın Antik Kenti Pompeii'de Narkissos Freski Bulundu

İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.

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İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu

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