Son Dakika Haberleri: Video | İtalya'nın Antik Kenti Pompeii'de Narkissos Freski Bulundu

Video | İtalya'nın Antik Kenti Pompeii'de Narkissos Freski Bulundu

43 dakika önce

İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu.

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İtalya'nın Pompei antik kentinde yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde kendi suretine aşık olan kahraman Narkissos'u tasvir eden bir fresk bulundu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 

İtalya, Dünya
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