Video | İtfaiye Ekibi Donan Gölete Düşen Çocuğu Son Anda Kurtardı
2 saat önce
ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Naperville kentinde, itfaiye ekibi buz tutan bir gölete düşen bir çocuğu donmaktan kurtardı.
ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Naperville kentinde, itfaiye ekibi buz tutan bir gölete düşen bir çocuğu donmaktan kurtardı
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:49
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