Son Dakika Haberleri: Video | İtfaiye Ekibi Donan Gölete Düşen Çocuğu Son Anda Kurtardı

Video | İtfaiye Ekibi Donan Gölete Düşen Çocuğu Son Anda Kurtardı

2 saat önce

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Naperville kentinde, itfaiye ekibi buz tutan bir gölete düşen bir çocuğu donmaktan kurtardı.

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ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Naperville kentinde, itfaiye ekibi buz tutan bir gölete düşen bir çocuğu donmaktan kurtardı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:49 

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Dünya
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