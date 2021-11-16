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Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü - Son Dakika

Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

16.11.2021 09:59
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

ADANA'da, babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçıran Muzaffer Gül (7), bir anda fenalaşıp, yere yığıldı.

ADANA'da, babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçıran Muzaffer Gül (7), bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, 2 gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuklu Sultan-Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer'in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü. Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'VİDEO İZLEYİP GÜLÜYORDU, YERE YIĞILDI'Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül'ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi. Oğlunun cenazesini almaya gelen Aykut Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama rahmetli oldu" dedi.

Muzaffer Gül'ün cenazesi, Kızılkaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.


Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü - Son Dakika
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