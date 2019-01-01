Video İzleyerek Öğrendi, Yaptıklarını Gören Hayran Kalıyor

Uşak
'ta yaşayan ve asıl işi hemşirelik olan Aydın
Çetin adlı genç, internetten videolar izleyerek karakalem resim çizmeyi öğrendi. Çizdiği portreleri bir kafede sergileyen Çetin, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Hemşirelik mesleğini bir yıl yaptıktan sonra resme daha fazla vakit ayırmak için mesleğini bırakan 21 yaşındaki Aydın Çetin, resim yapmaya ne zaman başladığını, kendi kendini nasıl yetiştirdiğini anlattı. Resim çizmeye internetten izlediği videolar ile başladığını kaydeden Çetin, "İnternetten bir video izliyorum, ufak bir çizim de olsa gördüğüm bir not kağıdına veya bir peçeteye çiziyorum. Beni rahatlatıyor, güzel bir duygu. Çizim yapmaya karakalem ile başladım başka teknikler denedim ama en iyisinin bu olduğunu düşündüm ve bu yönde ilerlemeye çalıştım. Ben bunu 9 yaşından beri yapıyorum. Ders kitaplarının kenarlıklarındaki boşluklara çöp adam çizerek başladım, 12-13 yıldır çizim yapıyorum" dedi.
Resim yapmak için herhangi bir eğitim almadığını da vurgulayan Çetin, "O yüzden internet sayfalarından veya internete yüklenen videoları izleyerek bir şekilde böyle resim yapmayı öğrendim ki şu an eğitim alan kişilerle aynı seviyedeyim. Yeri geliyor onlardan da iyi olabiliyorum. Tabi, eğitim aldıkları için onların benden daha iyi oldukları yerler olabiliyor. Şu anda geldiğim aşamada öğrendiğim tekniklerde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Sen kötü çizsen bile iyi olarak kabul ediyorlar"
Resim dışında bazı sanat dallarıyla da uğraştığını da söyleyen Çetin, ücretli ya da ücretsiz portre çizimleri yaptığını ve hat sanatıyla uğraştığını da dile getirdi. Sanatın Türkiye
'de hak ettiği yerde olmadığını, çizdiği resimleri gören kişilerin verdikleri tepkilerden anladığını belirten Çetin açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Birkaç tane portre çizdiğimde elime alıp caddede yürüdüğüm zaman çoğu insan sanki hayatlarında ilk defa farklı bir şey görmüş gibi bakıyorlar. Sanat, o kadar eksik kalmış ki insanlar Uşak'ta ve diğer şehirlerde böyle bir şeyi görmeye alışkın olmadığı için genelde tepkilerin hepsi iyi oluyor, sen kötü çizsen bile iyi olarak kabul ediyorlar. Karakalem portre çizerek geçimini sağlayabilirsin, tabi siparişler çok olursa ama ben başka bir işte de çalışıyorum. Genellikle geceleri resim çiziyorum. Resim çizmeyi ana işim olarak görüyorum, diğer çalıştığım yerler ek iş. Dayımın kuyumcu dükkanı var orada eleman olarak çalışıyorum, satış görevlisi olarak. Şu anda tek amacım üniversiteyi kazanmak, Eskişehir
Üniversitesine gitmek istiyorum, orayı kazanamazsam Uşak Üniversitesinde resim bölümünü okumak istiyorum. Burada kurmuş olduğum sanat ortamlarını kaybetmek istemiyorum, sonuçta insanlar beni Uşaklı olarak biliyorlar."
"Bir buçuk ay önce böyle çizimler yaptığını fark ettim"
Resimlerin sergilendiği kafenin müdürlüğünü yapan Tekin Nogay ise, "Aydın kardeşimle 2 aydır tanışıyoruz. Bir buçuk ay önce de böyle çizimler yaptığını fark ettim. Yaklaşık 15 gün önce de kendisine resimlerinin burada sergileyebileceğimizi, Uşaklının bunu görmesi gerektiğini söyledim. Resimleri iplerle meydanımıza astık. Gelenler, görenler sağ olsunlar çok ilgilendiler. Bu şekilde Aydın arkadaşımıza destekte bulunmak istedik" şeklinde konuştu. - UŞAK