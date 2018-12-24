Video | Japon İmparatoru Akihito'nun Tahttaki Son Doğum Günü Kutlamasına Rekor Katılım
14 dakika önce
Japonya İmparatoru Akihito'nun tahttaki son doğum günü kutlaması rekor katılımla tarihe geçti.
Japonya
İmparatoru Akihito'nun tahttaki son doğum günü kutlaması rekor katılımla tarihe geçti. 82 bin 850 kişinin katıldığı tören, 3O yıldır bu görevde olan Akihito için yapılan doğum günü etkinliğine gelen en büyük kalabalık olarak kayıtlara geçti. …
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:35 Kaynak: Youtube
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