Video | Japon İmparatoru Akihito'nun Tahttaki Son Doğum Günü Kutlamasına Rekor Katılım

Japonya İmparatoru Akihito'nun tahttaki son doğum günü kutlaması rekor katılımla tarihe geçti.

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Japonya İmparatoru Akihito'nun tahttaki son doğum günü kutlaması rekor katılımla tarihe geçti. 82 bin 850 kişinin katıldığı tören, 3O yıldır bu görevde olan Akihito için yapılan doğum günü etkinliğine gelen en büyük kalabalık olarak kayıtlara geçti.

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