Son Dakika Haberleri: Video | Japon İmparatoru Akihito'nun Tahttaki Son Doğum Günü Kutlamasına Rekor Katılım

Video | Japon İmparatoru Akihito'nun Tahttaki Son Doğum Günü Kutlamasına Rekor Katılım

4 dakika önce

Japonya İmparatoru Akihito'nun tahttaki son doğum günü kutlaması rekor katılımla tarihe geçti.

">
Japonya İmparatoru Akihito'nun tahttaki son doğum günü kutlaması rekor katılımla tarihe geçti. 82 bin 850 kişinin katıldığı tören, 3O yıldır bu görevde olan Akihito için yapılan doğum günü etkinliğine gelen en büyük kalabalık olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:43 

Japonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı Bilanço Ağırlaşıyor! Endonezya'daki Tsunamide Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 281'e Yükseldi

25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma'dan Manidar Paylaşım: Bazen Sadece Bırakmanız Gerekir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:47:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Japon İmparatoru Akihito'nun Tahttaki Son Doğum Günü Kutlamasına Rekor Katılım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]