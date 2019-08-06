Son Dakika Haberleri: Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı
Son Dakika Dünya Haber

Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı

1 saat önce

Japon elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi

Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı, System.String[]
Japon elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi.

Drone teknolojisine benzer bir şekilde dört adet pervane ile havalanan araç, denemelerde yerden üç metre yükseğe kadar çıktı. Elektrikle çalışan arabanın otonom uçuş özelliğine de sahip olması bekleniyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu
Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı Obama, Trump'ı isim vermeden eleştirdi: Nefreti besleyen liderleri reddedin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]