Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı
1 saat önce
Japon elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi.
Japon
elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:18
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