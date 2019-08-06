Son Dakika Haberleri: Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı
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Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı

1 saat önce

Japon elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi.

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Japon elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi
Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:18 
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