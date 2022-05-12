Video: Kadın Bilim İnsanları, Everest Dağı Bilimsel Keşif Gezisinde Yaşadıkları Unutulmaz Anları Anlatıyor - Son Dakika
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Video: Kadın Bilim İnsanları, Everest Dağı Bilimsel Keşif Gezisinde Yaşadıkları Unutulmaz Anları Anlatıyor

12.05.2022 11:59
Video: Kadın Bilim İnsanları, Everest Dağı Bilimsel Keşif Gezisinde Yaşadıkları Unutulmaz Anları Anlatıyor

Liu Yang ve Zhang Weizhen, Çin'in bilimsel araştırma ekibiyle birlikte dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı'nda kapsamlı bir bilimsel keşif gezisi düzenliyor.

Liu Yang ve Zhang Weizhen, Çin'in bilimsel araştırma ekibiyle birlikte dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı'nda kapsamlı bir bilimsel keşif gezisi düzenliyor.

İki araştırmacı, bu deneyimi zorlu ve yaşam boyu bir kez yaşanan bir şey olarak tanımlıyor.

LİU YANG, Bilimsel araştırmacı:

"Ben buzul mikrobiyal araştırma ekibinin bir üyesiyim. Toprak örnekleri toplamak için farklı rakımlara gitmem, ardından sonraki deneyleri desteklemek için bunları ayrı ayrı depolamam ve işlemem gerekiyor.

Bu kadar yüksek irtifalarda, özellikle buzullarda, hiçbir şey taşımasanız bile yürümek zaten zor. Bir de bir şey taşımanız gerekiyorsa daha da zor. Her adım büyük bir zorluk. Ama hepimiz buna dayanıyoruz.

Böyle büyük çaplı bir Everest Dağı keşif gezisine katılmak benim için az bulunur bir şans."

ZHANG WEİZHEN, Bilimsel araştırmacı:

"Ben Zhang Weizhen, Lanzhou Üniversitesi Pan-Üçüncü Kutup Çevre Merkezi'nde öğretmenim. Bu seferdeki görevlerim mikrobiyal çeşitliliğin sınıflandırılması ile ilgili.

Kahvaltıdan sonra genellikle buzullara gidiyoruz. 5.200 metre yükseklikteki ana kamptan ilk olarak aşağı inerek her 100 metrede bir sulardaki plankton ve mikropları topluyoruz. Son üç gündür 5.200 metredeki ana kamptan (örnek toplamak için) buzullara doğru yola çıktık.

Bundan önce gittiğim en yüksek yer, yaklaşık 3.000 metre yükseklikteki Qinghai Gölü'ydü. Yani bu gerçekten benim için hayatımda bir kez karşılaşabileceğim bir deneyim ve öncekilerden tamamen farklı. Everest Dağı'nda daha fazla iş yapmayı umuyorum.

Bu günlerde saha çalışmasında her zaman tutkulu ve enerjik olan birçok harika kadın bilim insanı ile tanıştım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Kadın Bilim İnsanları, Everest Dağı Bilimsel Keşif Gezisinde Yaşadıkları Unutulmaz Anları Anlatıyor - Son Dakika


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