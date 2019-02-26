Son Dakika Haberleri: Video: Kamçatka'da Kıran Kırana Kızaklı Köpek Kapışması

Video: Kamçatka'da Kıran Kırana Kızaklı Köpek Kapışması

1 saat önce

Rusya'nın en uç noktalarından Kamçatka, dondurucu soğuk havada bin 343 kilometrelik bir yarışa hazırlanıyor.

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Rusya'nın en uç noktalarından Kamçatka, dondurucu soğuk havada bin 343 kilometrelik bir yarışa hazırlanıyor. Etkinlik Kamçatka'nın turizm açısından bel kemiklerinden biri. 16 etaba ayrılan yarışın bu yıl dünya çapından 250 bin ziyaretçiyi cezbetmesi bekleniyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:19 

Rusya Federasyonu, Kamçatka, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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