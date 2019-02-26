Video: Kamçatka'da Kıran Kırana Kızaklı Köpek Kapışması
1 saat önce
Rusya'nın en uç noktalarından Kamçatka, dondurucu soğuk havada bin 343 kilometrelik bir yarışa hazırlanıyor.
Rusya
'nın en uç noktalarından Kamçatka
, dondurucu soğuk havada bin 343 kilometrelik bir yarışa hazırlanıyor. Etkinlik Kamçatka'nın turizm açısından bel kemiklerinden biri. 16 etaba ayrılan yarışın bu yıl dünya çapından 250 bin ziyaretçiyi cezbetmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:19
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