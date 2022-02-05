Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti - Son Dakika

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, onlarca sokak köpeği ve yavru bir kedi yer alıyor.

HEP BİRLİKTE SALDIRDILAR

Köpekler önce korkutmaya çalıştıkları kediyi daha sonra kaldırımın orta tarafına çekti. Yavru kedinin bu sırada kendini savunma çabası da boşa kaldı. Görüntülerin yayınlanmayan kısmında köpeklerin kediyi parçaladıkları belirtildi.