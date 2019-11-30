Son Dakika Haberleri: Video: Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti
Son Dakika Dünya Video: Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti - Son Dakika Dünya

Video: Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti

6 saat önce

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.View on euronews

Video: Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti

Kanarya Adaları, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:36 
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