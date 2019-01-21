Video: 'Kanlı Ay' Tutulması Başladı, Canlı İzleyin

21 Ocak 2019 sabahı Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle tam Ay tutulması yaşanacak.

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21 Ocak 2019 sabahı Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle tam Ay tutulması yaşanacak. 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulmasında Ay Dünya'ya son derece yakın olacağından oldukça büyük gözükecek.

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