Video: Kanser Hastası Kız Çocuğu Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi
1 saat önce
Doktorların ifadesiyle son günleri yaşadığı belirtilen 6 yaşındaki kanser hastası bir kız, polis üniformasıyla yemin ederek hayalini geçekleştirdi.
Doktorların ifadesiyle son günleri yaşadığı belirtilen 6 yaşındaki kanser hastası bir kız, polis üniformasıyla yemin ederek hayalini geçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:34
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