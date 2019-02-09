Son Dakika Haberleri: Video: Kanser Hastası Kız Çocuğu Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Video: Kanser Hastası Kız Çocuğu Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

1 saat önce

Doktorların ifadesiyle son günleri yaşadığı belirtilen 6 yaşındaki kanser hastası bir kız, polis üniformasıyla yemin ederek hayalini geçekleştirdi.

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Doktorların ifadesiyle son günleri yaşadığı belirtilen 6 yaşındaki kanser hastası bir kız, polis üniformasıyla yemin ederek hayalini geçekleştirdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:34 

Polis, Dünya
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