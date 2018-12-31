Son Dakika Haberleri: Video | Kara Kurbağaları Pitonun Sırtında Yaşama Tutundu

Video | Kara Kurbağaları Pitonun Sırtında Yaşama Tutundu

1 saat önce

Avustralya'da bir saat süren aşırı yağışın ardından yükselen göl suyundan kurtulmak isteyen kara kurbağaları 3.5 metre boyundaki pitonun sırtına bindi.

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Avustralya'da bir saat süren aşırı yağışın ardından yükselen göl suyundan kurtulmak isteyen kara kurbağaları 3.5 metre boyundaki pitonun sırtına bindi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:28 

Avustralya, Dünya
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