Video | Kara Kurbağaları Pitonun Sırtında Yaşama Tutundu
1 saat önce
Avustralya'da bir saat süren aşırı yağışın ardından yükselen göl suyundan kurtulmak isteyen kara kurbağaları 3.5 metre boyundaki pitonun sırtına bindi.
Avustralya
'da bir saat süren aşırı yağışın ardından yükselen göl suyundan kurtulmak isteyen kara kurbağaları 3.5 metre boyundaki pitonun sırtına bindi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:28
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