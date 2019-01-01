Video | Karakolun Önündeki Bisikleti Çalmaya Kalktı 1 Dakika İçinde Yakalandı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde bir bisikleti çalmaya çalışan adam yakalanarak hapse atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:46 Kaynak: Youtube
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