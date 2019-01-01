Son Dakika Haberleri: Video | Karakolun Önündeki Bisikleti Çalmaya Kalktı 1 Dakika İçinde Yakalandı

Video | Karakolun Önündeki Bisikleti Çalmaya Kalktı 1 Dakika İçinde Yakalandı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde bir bisikleti çalmaya çalışan adam yakalanarak hapse atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde bir bisikleti çalmaya çalışan adam yakalanarak hapse atıldı. 27 Aralık akşamı yaşanan olay Gladstone Polis Karakolu'nun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:46 Kaynak: Youtube

Aralık, Portland, Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Genel
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