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Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü
7 saat önce
İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik'in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladıView on euronews.
İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik'in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:57
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