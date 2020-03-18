Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü - Son Dakika Dünya

Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü

6 saat önce

İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik’in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladı

Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü, System.String[]

İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik'in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladı.


İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 45 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 31 bin 500'ü geçti.

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Venedik, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:13 

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