Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor - Son Dakika Dünya

Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor

6 saat önce

bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews.

bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews

Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor

İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:48 
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