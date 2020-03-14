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Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor
6 saat önce
bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews.
bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:48
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