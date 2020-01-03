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Video: Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı
6 saat önce
Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandıView on euronews.
Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:51
Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir Son dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı Son dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti Kasim Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar