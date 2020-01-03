Video: Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı - Son Dakika Dünya

Video: Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı

6 saat önce

Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandıView on euronews.

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Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandıView on euronews

Video: Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı

Kasım Süleymani, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:51 
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