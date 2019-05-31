Son Dakika Haberleri: Video | 'Kedi annesi': Mega kent İstanbul'un öksüz kedileri onunla hayata tutunuyor
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Video | 'Kedi annesi': Mega kent İstanbul'un öksüz kedileri onunla hayata tutunuyor

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı verilerine göre 'kedi şehri' İstanbul'da 125 binin üzerinde evsiz kedi yaşıyor. Bu sayının aradan geçen zaman içinde arttığı tahmin ediliyor.

Video | 'Kedi annesi': Mega kent İstanbul'un öksüz kedileri onunla hayata tutunuyor, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı verilerine göre 'kedi şehri' İstanbul'da 125 binin üzerinde evsiz kedi yaşıyor. Bu sayının aradan geçen zaman içinde arttığı tahmin ediliyor.

Özellikle mart ve nisan aylarında kızgınlık dönemine giren kedilerin yavrularının, birkaç ay içinde daha kendileri büyümeden hamile kalması hem kedi nüfusunun kontrolsüz biçimde artmasına hem de yavruların sağlıksız koşullarda büyümesine yol açıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:53 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Dünya
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