Video: Kim Jong-un Kore Halk Ordusu'nun Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
1 saat önce
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eşiyle birlikte Kore Halk Ordusu'nun 71. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-un eşiyle birlikte Kore Halk Ordusu'nun 71. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:58
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