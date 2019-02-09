Son Dakika Haberleri: Video: Kim Jong-un Kore Halk Ordusu'nun Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Video: Kim Jong-un Kore Halk Ordusu'nun Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

1 saat önce

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eşiyle birlikte Kore Halk Ordusu'nun 71. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eşiyle birlikte Kore Halk Ordusu'nun 71. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:58 

Kuzey Kore, Kore, Dünya
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