Son Dakika Haberleri: Video Kiralama Zinciri Blockbuster'ın Tek Mağazası Kaldı

Video Kiralama Zinciri Blockbuster'ın Tek Mağazası Kaldı

1 saat önce

ABD'li video film ve oyun kiralama zinciri Blockbuster'ın ülke dışındaki tek mağazasının kapandığı bildirildi.

Video Kiralama Zinciri Blockbuster'ın Tek Mağazası Kaldı, System.String[]
ABD'li video film ve oyun kiralama zinciri Blockbuster'ın ülke dışındaki tek mağazasının kapandığı bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Blockbuster'ın ABD'nin Bend kentindeki mağazası dışında halen faaliyette olan tek mağazası konumundaki Avustralya'nın Perth şehrinde faaliyet gösteren şubesi, 7 Mart'ta video film ve oyun kiralamaya son verdi.

Şirket mağazadaki tüm DVD'leri satışa çıkaracağını duyurdu.

Bend'deki mağaza, bir zamanlar tüm dünyada 9 binden fazla şubesi bulunan şirketin geriye kalan son aktif mağazası olduğundan "şirket zincir" özelliğini de yitirmiş oldu.

ABD'de 1985'te kurulan Blockbuster, VHS ve Betamax kaset, CD, DVD ve Blue Ray DVD formatlarını video film ve oyun kiralama hizmetleri veriyordu.

1980'li ve 1990'lı yıllar boyunca istikrarlı şekilde büyüyen şirket, ciro bakımından zirveye ulaştığı 2004'te dünya genelinde 9 bin 94 mağazada hizmet veriyor ve toplam 84 bin 300 kişi istihdam ediyordu.

Son yıllarda tüm dünyada giderek yaygınlaşan çevirim içi film izleme hizmetlerinin yarattığı rekabet nedeniyle zor günler geçiren şirket, 2010'da iflas başvurusu yapmıştı.

Şirketin ertesi yıl borçlarının ödenmesinin ardından geriye kalan bin 700 şubesi uydu televizyon hizmetleri veren Dish Network tarafından satın alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Blockbuster, Güncel
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