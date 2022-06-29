Video: Kolombiya'da Cezaevinde Çıkan İsyanda En Az 49 Kişi Öldü - Son Dakika
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Video: Kolombiya'da Cezaevinde Çıkan İsyanda En Az 49 Kişi Öldü

29.06.2022 21:06
Video: Kolombiya'da Cezaevinde Çıkan İsyanda En Az 49 Kişi Öldü

Kolombiya'nın cezaevleri kurumu Salı günü, ülkenin güneybatısındaki Tulua kentinde bulunan bir cezaevinde gece yarısı patlak veren isyanda çıkan yangında en az 49 mahkumun öldüğünü, 30'unun ise yaralandığını açıkladı.

Kolombiya'nın cezaevleri kurumu Salı günü, ülkenin güneybatısındaki Tulua kentinde bulunan bir cezaevinde gece yarısı patlak veren isyanda çıkan yangında en az 49 mahkumun öldüğünü, 30'unun ise yaralandığını açıkladı.

Kolombiya Ulusal Islahevi ve Cezaevi Kurumu (Inpec) Müdürü Tito Castellanos, "Tutuklular bazı minderleri yaktı ve ne yazık ki 49 mahkumun ölümüne yol açan bir yangın felaketi meydana geldi" dedi.

Castellanos, Tulua itfaiyesinin 180 mahkumu barındıran bölümde yangını kontrol altına alabildiğini ve yaralanan mahkumların yerel sağlık merkezlerine tahliye edildiğini söyledi.

Castellanos, mahkumlara yardım etmeye çalışan bazı gardiyanların da yaralandığını ve ayaklanma sırasında hiçbir tutuklunun kaçmadığını sözlerine ekledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque olaylardan üzüntü duyduğunu ve ölenlerin ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Bu arada, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da hapishanede yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade etti ve yaslı ailelere başsağlığı diledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bogota'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kolombiya'da Cezaevinde Çıkan İsyanda En Az 49 Kişi Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Kolombiya'da Cezaevinde Çıkan İsyanda En Az 49 Kişi Öldü - Son Dakika
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